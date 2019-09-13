На Урале продают коттедж стоимостью 240 миллионов рублей

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На берегу Таватуя продается дом стоимостью 240,8 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести виллу на Гавайях, говорится в объявлении на N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Коттедж по стоимости побил рекорд дома в Карасьеозерском, цена которого составляет 200 миллионов рублей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В объявлении говорится, что это элитное частное владение площадью 27,7 квадратных метра. 40% участка занимает лес, на берегу озера есть собственный пирс, баня и ещё один домик
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Покупателю предлагается использовать участок по своему усмотрению — открыть отель или жить там.
Для сравнения, самая дорогая квартира в Екатеринбурге стоит 150 миллионов рублей и находится в клубном доме «Тихвинъ».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей