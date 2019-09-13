На Урале продают коттедж стоимостью 240 миллионов рублей

Коттедж по стоимости побил рекорд дома в Карасьеозерском, цена которого составляет 200 миллионов рублей.

В объявлении говорится, что это элитное частное владение площадью 27,7 квадратных метра. 40% участка занимает лес, на берегу озера есть собственный пирс, баня и ещё один домик

Покупателю предлагается использовать участок по своему усмотрению — открыть отель или жить там.