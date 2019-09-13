Появилось видео задержания тагильчанки, подозреваемой в нападении на полицейского
Вчера, 22:18ОбществоФото: Следственный комитет РФ/ vesti.ru
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Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания сотрудником дорожной полиции 50-летней жительницы Нижнего Тагила. Правоохранительные органы считают, что женщина оказала сопротивление представителю власти, в результате чего у последнего был диагностирован вывих руки.
Сюжеты: Нижний Тагил
На предоставленных кадрах видно, как сотрудник ГИБДД уговаривает тагильчанку выйти из салона автомобиля для того, чтобы установить её личность и составить протокол об управлении автомобилем без пристёгнутого ремня безопасности. Женщина выходить отказывается и угрожает насилием сотруднику полиции.
Я тебе сейчас вот этим каблуком заряжу,обещает она.
Момент, когда полицейский получил вывих руки на видеозаписи отсутствует. Также он не демонстрирует никаких болевых ощущений. Тем не менее, в отношении жительницы Нижнего Тагила следственные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Видео
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Видео: vesti.ru
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