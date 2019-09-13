Появилось видео задержания тагильчанки, подозреваемой в нападении на полицейского

На предоставленных кадрах видно, как сотрудник ГИБДД уговаривает тагильчанку выйти из салона автомобиля для того, чтобы установить её личность и составить протокол об управлении автомобилем без пристёгнутого ремня безопасности. Женщина выходить отказывается и угрожает насилием сотруднику полиции.

Я тебе сейчас вот этим каблуком заряжу,обещает она.

Момент, когда полицейский получил вывих руки на видеозаписи отсутствует. Также он не демонстрирует никаких болевых ощущений. Тем не менее, в отношении жительницы Нижнего Тагила следственные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.