Проект музейного центра в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу
Сегодня, 17:11ОбществоФото: tagilcity.ru
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Проект музейного центра в Нижнем Тагиле прошел государственную экспертизу. Была подтверждена максимальная цена проекта – 1 млрд 436 млн 334 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Максимальная стоимость установлена для четырех зданий музейного комплекса, которые находятся по улице Ленина,1. Работы по подготовке и реставрации комплекса завершены. После прохождения госэкспертизы проект может воплощаться в жизнь дальше. Уже в декабре 2019 года планируется запустить конкурсные процедуры по поиску подрядчика для выполнения работ.
По словам мэра Нижнего Тагила, проект музейного центра станет уникальным не только для города, но и для всего региона.
Создание «Единого многофункционального музейного центра» - это часть масштабного проекта по сохранению нашего исторического наследия, сказал Владислав Пинаев.
20 июня на оргкомитете по подготовке Нижнего Тагила к 300-летию проект поддержал Евгений Куйвашев.
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