Проект музейного центра в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

Максимальная стоимость установлена для четырех зданий музейного комплекса, которые находятся по улице Ленина,1. Работы по подготовке и реставрации комплекса завершены. После прохождения госэкспертизы проект может воплощаться в жизнь дальше. Уже в декабре 2019 года планируется запустить конкурсные процедуры по поиску подрядчика для выполнения работ.