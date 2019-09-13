Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка с провалами в памяти найдена в сарае
Сегодня, 12:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле найдена живой пропавшая 10 сентября пенсионерка, страдающая провалами в памяти, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
12 сентября поисковикам позвонил мужчина, сообщивший, что на территории одного из коллективных садов в сарае спит пенсионерка. Пожилая женщина укрылась курткой и лежала на мешках с картофелем. Если бы погода была холодная, пенсионерка могла погибнуть.
Напомним, женщина уходит из дома уже не первый раз, ранее ее искали в августе, она также забрела на территорию коллективных садов и попросила помощи.
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