Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка с провалами в памяти найдена в сарае

12 сентября поисковикам позвонил мужчина, сообщивший, что на территории одного из коллективных садов в сарае спит пенсионерка. Пожилая женщина укрылась курткой и лежала на мешках с картофелем. Если бы погода была холодная, пенсионерка могла погибнуть.