Тагильчане могут получить консультацию бизнес-омбудсмена Елены Артюх
Сегодня, 18:06ОбществоФото: официальный сайт уполномоченного по правам предпринимателей
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В Нижнем Тагиле будет вести прием граждан уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх. Пообщаться с бизнес-омбудсменом можно в центре «Мой бизнес», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Консультации будут проходить каждый вторник с 10 до 17 часов на ул. Мира,2а. Для того чтобы попасть на прием к Елене Артюх, необходима предварительная запись.
Как отметил исполняющий обязанности директора областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, консультации помогут предпринимателям, которые оказались в сложных ситуациях.
На первых приемах, которые прошли в начале сентября, предприниматели обсуждали с уполномоченным завышенную арендную плату за землю, штрафные санкции и взаимоотношения с поставщиками ресурсов
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