В Екатеринбурге должник лишился машины, припаркованной у налоговой инспекции
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали автомобиль должника, припаркованный у налоговой инспекции, сообщает УФССП.
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Владелец иномарки задолжал 184 тысячи рублей, основная часть из которых — платежи по налогам и сборам. Выплачивать задолженность мужчина не торопился, в результате чего лишился Mitsubishi Pajerо.
В случае, если мужчина не погасит задолженность, иномарка будет выставлена на торги.
Ранее житель Нижнего Тагила лишился Land Cruiser 200 из-за долга в четыре миллиона рублей.
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