В Екатеринбурге обсудят новый эскиз креста Покраса Лампаса

На эскизе линии креста не пересекаются. По данным издания, именно этот вариант будет обсуждаться в администрации столицы Урала 16 сентября. Проект уже согласован с художником. Организаторы фестивалем «Стенограффия» пояснили, что они надеются что новый крест не будет вызывать негатив у верующих.