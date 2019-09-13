В Екатеринбурге обсудят новый эскиз креста Покраса Лампаса
Сегодня, 18:26ОбществоФото: «Комсомольская Правда Урал»
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В Екатеринбурге придумали, как изменить крест Покраса Лампаса, чтобы он не оскорблял чувства православных верующих. Изображение опубликовало издание «Комсомольская правда — Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
На эскизе линии креста не пересекаются. По данным издания, именно этот вариант будет обсуждаться в администрации столицы Урала 16 сентября. Проект уже согласован с художником. Организаторы фестивалем «Стенограффия» пояснили, что они надеются что новый крест не будет вызывать негатив у верующих.
Эскиз продемонстрируют на совещании в мэрии, на котором будут просовывать мэр города, представители фестиваля и православные активисты.
Художник Покрас Лампас нарисовал крест на площади Первой пятилетки. Изображение вызвало негативную реакцию верующих, что привело к проведениям акций протеста.
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