В Екатеринбурге остановили реконструкцию Зеленой рощи из-за возможных захоронений
Сегодня, 11:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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При реконструкции Зеленой рощи в Екатеринбурге был обнаружен насыпной слой, в котором, предположительно, могут находиться захоронения, сообщает «Джаст Медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Археологи работают на месте уже две недели и устанавливают, могут ли там находиться многовековые захоронения. На время работ реконструкция парка приостановлена.
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что археологи не ограничены во времени, насыпной слой передан на исследование.
Осенью прошлого года в Зеленой роще обнаружили захоронения двухвековой давности.
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