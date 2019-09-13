В екатеринбургском детсаду опаздывающим родителям пригрозили соцслужбами
Сегодня, 08:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала родителям, которые не успевают забрать ребенка из детского сада до 18.00, пригрозили соцслужбами, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказала одна из родительниц, данную информацию до них донес воспитатель. Теперь родители опасаются, что это может принести проблемы семьям, так как опоздать можно в силу обстоятельств. При этом ужесточение требований в образовательном учреждении называют законными.
То ли действительно — требования социальных служб, то ли просто инструмент давления на головотяпных родителей,говорит одна из мам.
В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что администрация детсада действует в рамках закона, ужесточение требований связано с мерами профилактики безнадзорности детей. Кроме того, родителям, которые не могут вовремя забрать ребенка, рекомендовали пользоваться группами продленного дня.
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