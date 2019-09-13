В екатеринбургском детсаду опаздывающим родителям пригрозили соцслужбами

Как рассказала одна из родительниц, данную информацию до них донес воспитатель. Теперь родители опасаются, что это может принести проблемы семьям, так как опоздать можно в силу обстоятельств. При этом ужесточение требований в образовательном учреждении называют законными.

То ли действительно — требования социальных служб, то ли просто инструмент давления на головотяпных родителей,говорит одна из мам.