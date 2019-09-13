В Карпинске началось слушание дела в отношении «Свидетелей Иеговы»
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На севере Свердловской области началось слушание уголовного дела в отношении трех участников «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ), пишет интернет-издание Znak.
В отношении 32-летнего Александра Пряникова, 51-летней Венеры Дуловой и ее 19-летней дочери Дарьи возбуждено уголовное дело об экстремизме. Первое заседание прошло 12 сентября, следующее назначено на 16 сентября в связи с тем, что суд истребовал новые доказательства.
По версии следствия, семья пропагандировала свое учение среди населения города, распространяя литературу и аудиоматериалы, оказывая психологическое воздействие на общество.
В настоящий момент, как сообщает издание со ссылкой на представителей запрещенной в России организации, в Карпинске и Волчанске насчитывается около 40 адептов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей