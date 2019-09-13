В Карпинске началось слушание дела в отношении «Свидетелей Иеговы»

В отношении 32-летнего Александра Пряникова, 51-летней Венеры Дуловой и ее 19-летней дочери Дарьи возбуждено уголовное дело об экстремизме. Первое заседание прошло 12 сентября, следующее назначено на 16 сентября в связи с тем, что суд истребовал новые доказательства.

По версии следствия, семья пропагандировала свое учение среди населения города, распространяя литературу и аудиоматериалы, оказывая психологическое воздействие на общество.