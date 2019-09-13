В Краснотурьинске виновник смертельного ДТП получил четыре года колонии
Сегодня, 10:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Краснотурьинска Павел Угрюмов признан виновны в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в дневные часы 24 июня этого года в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле по улице Краснотурьинская. Угрюмов приближался к железнодорожному переезду с превышением скорости, в это же время по обочине дороги двигался пешеход. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Потерпевший погиб на месте.
Угрюмов признан виновным и приговорен к четырем годам колонии-поселения, лишен права управления автомобилем на срок три года. Кроме того, он должен выплатить миллион рублей компенсации родственнице погибшего.
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