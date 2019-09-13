В Краснотурьинске виновник смертельного ДТП получил четыре года колонии

Установлено, что в дневные часы 24 июня этого года в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле по улице Краснотурьинская. Угрюмов приближался к железнодорожному переезду с превышением скорости, в это же время по обочине дороги двигался пешеход. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Потерпевший погиб на месте.