В Нижнем Тагиле силовики «накрыли» склады с 11 тоннами контрафактного алкоголя

В двух помещениях находились бутылки с алкоголем, разлитым в тару объемом 0,5 литра и пять литров. Всего было обнаружено около четырех тысяч бутылок без акцизных марок или с поддельной маркировкой. Кроме того, в помещении были найдены канистры с этиловым спиртом. Также поблизости была обнаружена машина марки «Газель», в которой находились коробки с аналогичным контрафактом.

Всего на складе обнаружено 5,8 тонны контрафактного алкоголя, еще четыре тонны — в машине. Собственник помещения пояснил, что занимается только перевозкой алкоголя, отношения к производству контрафакта не имеет.

В ходе расследования были выявлены еще двое мужчин, хранивших в гаражных боксах алкоголь. В одном из боксов изъято около тонны поддельного коньяка и иного алкоголя, во втором — 500 литров виски, вина и водки, также без соответствующих документов и акцизных марок.