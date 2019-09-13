В Новоуральске суд обязал сеть аптек «Живика» наклеить ценники на лекарства

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В Новоуральске ООО «АС — Бюро Плюс», которое является юридическим лицом сети аптек «Живика», суд обязал наклеить ценники на лекарства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В аптеке не были оформлены ценники на препараты. Покупателям предлагалось узнать стоимость товара у кассира, на сайте аптечной сети, по телефону или на сенсорном табло в аптеке. Фактически цену можно было узнать, отстояв в очереди.
Прокуратура обратилась в суд с целью защиты прав потребителей. Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ответчик подал апелляцию, однако суд высшей инстанции оставил решение без изменения, посчитав, что электронное табло не является доступным средством для информирования покупателей о стоимости товара.
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