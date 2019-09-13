В Ростове-на-Дону проходит празднование 270-летия города
Ростов-на-Дону приветствует свой 270-й юбилей обновленной инфраструктурой и крупными целями на дальнейшее развитие. Соответствующее объявление сделал глава региона Василий Голубев.
Он уверен, что та база, которую региону оставили предыдущие поколения донских жителей, позволяет активно развиваться региону сегодня. Сейчас перед донской столицей стоит цель - сделать Ростов-на-Дону еще более комфортным и безопасным городом.
К своему новому юбилею донская столица стала не только торговым центром региона, но и оказалась в тройке городов страны по количеству представителей в сегменте МСБ, сообщает rostovgazeta.ru. Только в первые 6 месяцев этого года в городскую экономику поступили инвестиции в размере 34 млрд рублей.
Что касается масштабного производства, то в Ростове-на-Дону расположены такие легендарные предприятия, как Роствертол, Ростсельмаш и Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи. На сегодняшний день инвестиции в строительство жилых домов в городе составляют более чем 168 млрд рублей. Город оказался на втором месте по объему ввода жилья в рейтинге городов нефедерального значения с населением более миллиона человек. За последнее время в городе построили новые жилые районы, а прогулочные зоны стали любимым местом для горожан и гостей города. Среди них - парк на левом берегу Дона, исторический парк «Россия – моя история», стадион «Ростов-Арена» и Гребной канал, который недавно обновили.
За этот год в эксплуатацию ввели около 700 тысяч квадратных метров жилого фонда, а к концу года запланирована сдача 1 млн 259 тысяч квадратных метров жилья.
Голубев подчеркнул, что Ростов-на-Дону не намерен останавливаться на имеющихся уже сейчас достижениях. Он заявил, что городу нужен новый импульс для роста и развития. Губернатор видит этот импульс именно в национальных проектах.
Уже сейчас можно увидеть результаты их воплощения в жизнь. Так, в Суворовском микрорайоне с 1 сентября начала работать новая школа на 1340 учеников. К концу года планируется открытие еще одной школы в Красном Аксае. Запланирована также постройка 6 детских садов, два из которых построят в этом году. Один из них будет на 220 детей, а другой - на 190 детей. Намечено также благоустройство 2 парков и экологической зоны рядом с рекой Темерник. Что касается вопроса здравоохранения, то планируется проведение капремонта поликлиники областной детской больницы, а в ДГТУ создали передовой центр для научно-образовательных целей. Еще одним проектом на ближайшее будущее является постройка единственного в России хирургического центра инновационных технологий. Голубев отметил, что принцип цифровизации является основным в работе по развитию города. В этом вопросе Ростов-на-Дону входит в число лидеров, внедряя цифровые технологии в сфере здравоохранения, ЖКХ и городского транспорта.
Общей задачей жителей и властей Ростова-на-Дону является сохранение любимого города и придание ему нового импульса для развития.