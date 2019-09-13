В Ростове-на-Дону проходит празднование 270-летия города

Он уверен, что та база, которую региону оставили предыдущие поколения донских жителей, позволяет активно развиваться региону сегодня. Сейчас перед донской столицей стоит цель - сделать Ростов-на-Дону еще более комфортным и безопасным городом.

К своему новому юбилею донская столица стала не только торговым центром региона, но и оказалась в тройке городов страны по количеству представителей в сегменте МСБ, сообщает rostovgazeta.ru. Только в первые 6 месяцев этого года в городскую экономику поступили инвестиции в размере 34 млрд рублей.

Что касается масштабного производства, то в Ростове-на-Дону расположены такие легендарные предприятия, как Роствертол, Ростсельмаш и Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи. На сегодняшний день инвестиции в строительство жилых домов в городе составляют более чем 168 млрд рублей. Город оказался на втором месте по объему ввода жилья в рейтинге городов нефедерального значения с населением более миллиона человек. За последнее время в городе построили новые жилые районы, а прогулочные зоны стали любимым местом для горожан и гостей города. Среди них - парк на левом берегу Дона, исторический парк «Россия – моя история», стадион «Ростов-Арена» и Гребной канал, который недавно обновили.

За этот год в эксплуатацию ввели около 700 тысяч квадратных метров жилого фонда, а к концу года запланирована сдача 1 млн 259 тысяч квадратных метров жилья.

Голубев подчеркнул, что Ростов-на-Дону не намерен останавливаться на имеющихся уже сейчас достижениях. Он заявил, что городу нужен новый импульс для роста и развития. Губернатор видит этот импульс именно в национальных проектах.

Уже сейчас можно увидеть результаты их воплощения в жизнь. Так, в Суворовском микрорайоне с 1 сентября начала работать новая школа на 1340 учеников. К концу года планируется открытие еще одной школы в Красном Аксае. Запланирована также постройка 6 детских садов, два из которых построят в этом году. Один из них будет на 220 детей, а другой - на 190 детей. Намечено также благоустройство 2 парков и экологической зоны рядом с рекой Темерник. Что касается вопроса здравоохранения, то планируется проведение капремонта поликлиники областной детской больницы, а в ДГТУ создали передовой центр для научно-образовательных целей. Еще одним проектом на ближайшее будущее является постройка единственного в России хирургического центра инновационных технологий. Голубев отметил, что принцип цифровизации является основным в работе по развитию города. В этом вопросе Ростов-на-Дону входит в число лидеров, внедряя цифровые технологии в сфере здравоохранения, ЖКХ и городского транспорта.