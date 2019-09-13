В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса

В соревнованиях приняли участие 45 водителей из семи городов Свердловской области. За право стать лучшим боролись водители из Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Серова, Верхней Пышмы.

Конкурсы были поделены на два этапа: теория и практика. На первом этапе участники сдали экзамен из 20 вопросов по правилам дорожного движения. После соревновались в искусстве управления автобусами большого и среднего класса. Отдельно этапы проходили водители автобусов ПАЗ и НЕФАЗ.

Те водители, которым удалось завоевать призовые места в каждом из классов, сразились за звание абсолютного победителя состязаний в мастерстве «бархатного» вождения. Для этого на пол в салоне размещалась ёмкость воды, из которой не должно было пролиться ни капли в момент выполнения таких фигур, как «тоннельные ворота», «змейка», «бокс», «параллельная парковка», «эстафета».