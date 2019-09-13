В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса

В Верхней Пышме 13 сентября прошёл областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» на котором выбрали лучшего водителя автобуса. Помимо стандартных для подобных конкурсов этапов, участники состязались в мастерстве «бархатного» вождения, сообщает департамент информационной политики.
В соревнованиях приняли участие 45 водителей из семи городов Свердловской области. За право стать лучшим боролись водители из Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Серова, Верхней Пышмы.
Конкурсы были поделены на два этапа: теория и практика. На первом этапе участники сдали экзамен из 20 вопросов по правилам дорожного движения. После соревновались в искусстве управления автобусами большого и среднего класса. Отдельно этапы проходили водители автобусов ПАЗ и НЕФАЗ.
Те водители, которым удалось завоевать призовые места в каждом из классов, сразились за звание абсолютного победителя состязаний в мастерстве «бархатного» вождения. Для этого на пол в салоне размещалась ёмкость воды, из которой не должно было пролиться ни капли в момент выполнения таких фигур, как «тоннельные ворота», «змейка», «бокс», «параллельная парковка», «эстафета».
По итогам всех этапов среди водителей автобусов большого класса первое место завоевал водитель верхнепышминского предприятия АО «Автотранспорт» Алексей Шадура. На втором месте оказался житель Екатеринбурга Вячеслав Сазонов из ООО «Декар», а на третьем расположился сотрудник АО «Автотранспорт» Александр Соколов. В номинации «средний класс» на первом месте оказался Шамиль Садулаев, на втором — Сергей Спицын. Оба водителя работают в верхнепышминском АО «Автотранспорт». На третьем месте оказался сотрудник ООО «Декар» Владимир Идылбаев. Абсолютным победителем конкурса в номинации «бархатное вождение» стал Алексей Шадура.