Довыборы и дети на дистанте. Итоги дня в Свердловской области

Довыборы и дети на дистанте. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 22:17ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 13 сентября.

В Нижнем Тагиле прошли довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу, в который входят районы Выя, Лебяжка и поселки Кирпичный, Пырловка и Евстюниха. Избирателям предстояло выбрать одного из шести кандидатов. Открылись участки в 08.00. На каждом из них соблюдались требования безопасности, касающиеся предупреждения распространения коронавируса. Регистраторы работали в медицинских масках, перчатках и защитных халатах. Каждому избирателю предоставлялись одноразовые маски, перчатки и ручки. За охраной порядка на всех участках следили полицейские. Однако в ДК «Юбилейный» работали еще и сотрудники Росгвардии. Кроме того, каждый желающий мог поставить прививку от гриппа.

Закончили свою работу участки в 20.00. На данный момент проводится подсчет голосов. Присутствуют наблюдатели от партий.

В Нижнем Тагиле в школе № 32 учеников девятого класса отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса. Инфекция была подтверждена у одного из учеников. Все учителя, которые контактировали с ребёнком, проходят тестирование. Они также отправлены на дистант.

Свердловский оперативный штаб сегодня сообщил о восьми заразившихся COVID-19 в Нижнем Тагиле. Общее количество заболевших за время пандемии в городе составляет 1670 человек. В Свердловской области за прошедшие сутки инфекция выявлена у 131 человека. В общей сложности за весь период пандемии выявили 26 919 случаев заражения, из них 20 723 человек уже выздоровели, еще 522 пациента скончались. За сутки не было подтверждено ни одного летального случая.

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