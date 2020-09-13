Довыборы и дети на дистанте. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле прошли довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу, в который входят районы Выя, Лебяжка и поселки Кирпичный, Пырловка и Евстюниха. Избирателям предстояло выбрать одного из шести кандидатов. Открылись участки в 08.00. На каждом из них соблюдались требования безопасности, касающиеся предупреждения распространения коронавируса. Регистраторы работали в медицинских масках, перчатках и защитных халатах. Каждому избирателю предоставлялись одноразовые маски, перчатки и ручки. За охраной порядка на всех участках следили полицейские. Однако в ДК «Юбилейный» работали еще и сотрудники Росгвардии. Кроме того, каждый желающий мог поставить прививку от гриппа.