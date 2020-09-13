Пугающий дистант и снижение иммунитета. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В современном мире молодежь стремится получить диплом о высшем образовании. Зачастую важен не опыт и знания, а просто корочка. Если в советское время ребята шли в техникумы и училища, то сейчас рабочую профессию можно получить на трехмесячных курсах. Интерес ко многим специальностям падает, что влечет закрытие образовательных учреждений. В Нижнем Тагиле простаивают несколько училищ. Незавидная судьба может ожидать и Высокогорский многопрофильный техникум, который остался практически без финансирования после закрытия ВМЗ в 90-х годах. С тех пор историческое здание на Липовом тракте, 11, где базируется техникум, постепенно разрушается. Строению, которому более 100 лет, требуется реконструкция. Но оно оказалось не нужно ни мэрии, ни областному правительству, ни инвесторам. Причина проста — слишком много в него предстоит вложить.