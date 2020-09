Пугающий дистант и снижение иммунитета. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

В современном мире молодежь стремится получить диплом о высшем образовании. Зачастую важен не опыт и знания, а просто корочка. Если в советское время ребята шли в техникумы и училища, то сейчас рабочую профессию можно получить на трехмесячных курсах. Интерес ко многим специальностям падает, что влечет закрытие образовательных учреждений. В Нижнем Тагиле простаивают несколько училищ. Незавидная судьба может ожидать и Высокогорский многопрофильный техникум, который остался практически без финансирования после закрытия ВМЗ в 90-х годах. С тех пор историческое здание на Липовом тракте, 11, где базируется техникум, постепенно разрушается. Строению, которому более 100 лет, требуется реконструкция. Но оно оказалось не нужно ни мэрии, ни областному правительству, ни инвесторам. Причина проста — слишком много в него предстоит вложить. Умирает целая эпоха. Историческое здание в Нижнем Тагиле оказалось никому не нужно В Нижнем Тагиле продолжают фиксировать превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Только к уже почти привычному формальдегиду добавился диоксид азота. Если первый раздражает органы дыхания, то второй более опасен. Диоксид азота снижает иммунитет, и организм становится более восприимчив к вирусным заболеваниям. Не очень то радостно это знать на фоне сезонных заболеваний и пандемии коронавируса. В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ Спустя две недели обучения свердловские школы начали закрываться на карантин из-за коронавируса. В Нижнем Тагиле это коснулось пока только одного класса. Однако в целом по региону ситуация менее радужная. Почему это происходит? Неужели школьникам снова грозит дистант? «Это неизбежно». Свердловские школы закрываются на карантин по коронавирусу Коронавирус испортил отпуск многим россиянам, туристическая отрасль простаивала почти все лето. Когда ограничения были частично сняты, ожидался спрос на внутренний туризм. Для этого даже была предложена программа туристического кэшбэка. Однако в большинстве регионов она провалилась. Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров. То ли программа недоработана, то ли туризм в России не очень привлекателен — попытались разобраться в ситуации. «Не сделано ничего». Свердловская область провалила программу туристического кэшбэка Развивая тему туризма узнали, как провели коронавирусное лето известные тагильчане. Кто-то смог выбраться на курорт вместе с семьей, а кто-то предпочел «тихую охоту». Постоянные дожди сделали свое дело, грибов в этом году, действительно, много. Как я провел коронавирусное лето…

