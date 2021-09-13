Дегтярев рассказал о строительстве новой экологичной ТЭЦ в Хабаровске

По словам члена народного совета при губернаторе Хабаровского края Юрия Матвеева, новая станция уже давно была необходима городу. Ныне действующая ТЭЦ-1 уже морально и физически устарела и с трудом выдерживала необходимую нагрузку. При этом она располагается в центре города и не самым лучшим образом влияет на экосистему. Матвеев считает, что необходимо использовать все возможности для улучшения ситуации именно в это время, когда в Хабаровск пришел природный газ.