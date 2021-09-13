Дегтярев рассказал о строительстве новой экологичной ТЭЦ в Хабаровске

Планы по возведению новой ТЭЦ-4 врио губернатора Хабаровского края обсудил совместно с сотрудниками хабаровской ТЭЦ-1 и руководством Дальневосточной генерирующей компании (ДГК). Предполагается, что работы пройдут в два этапа – до 2024 и 2025 годов, сообщает transsibinfo.com.
Михаил Дегтярев назвал энергетиков движущей силой экономики и отметил, что без их деятельности невозможно представить себе ни одной отрасли.
«Сотрудники ДГК обеспечивают своим трудом все сферы. Поэтому для нас крайне важны новые проекты, которые будут отвечать требованиям экологической безопасности», - заявил он.
Земельный участок под строительство новой ТЭЦ-4 оформлен на территории, прилегающей к старой ТЭЦ-1. Проектирование нового объекта уже завершено, и к строительным работам планируется приступить уже в нынешнем году. Предположительно, объем инвестиций в новый проект составит порядка 57 миллиардов рублей.
Новая ТЭЦ-4 будет работать на природном газе, дизельное топливо будет использоваться лишь в качестве резерва. Энергетическая мощность электростанции составит 328 МВт, а тепловая – 1368,3 Гкал/час.
По словам члена народного совета при губернаторе Хабаровского края Юрия Матвеева, новая станция уже давно была необходима городу. Ныне действующая ТЭЦ-1 уже морально и физически устарела и с трудом выдерживала необходимую нагрузку. При этом она располагается в центре города и не самым лучшим образом влияет на экосистему. Матвеев считает, что необходимо использовать все возможности для улучшения ситуации именно в это время, когда в Хабаровск пришел природный газ.
Эксперт заявил, что со стороны Дегтярева энергетики получают все необходимое содействие, а они в свою очередь направляют значительные инвестиции в передовой проект.
«Это означает, что скоро в Хабаровске появится современный энергообъект, который будет отвечать всем экологическим требованиям», - заключил Матвеев.