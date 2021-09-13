Дюков отреагировал на решение Фернандеса завершить карьеру за сборную России

Дюков отреагировал на решение Фернандеса завершить карьеру за сборную России
Дюков отреагировал на решение Фернандеса завершить карьеру за сборную России
Сегодня, 18:50ОбществоФото: pxhere.com
Защитник ЦСКА выступал за национальную команду с 2017 года.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление защитника ЦСКА Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошёл в историю нашего футбола», - передает слова Дюкова «Советский спорт» через «Чемпионат».

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов (один из них в официальном матче). Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.

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