Эксперты заявили о необходимости введения норматива утилизации уже в 2022 году

Исмаилов называет себя сторонником введения норматива утилизации в 100% с будущего года. Затягивать больше нельзя, ведь альтернатива экосбору существует. Здесь имеется в виду самостоятельная утилизация. Прибыль от экологического сбора станет ключевым источником вливания денег в инфраструктуру. Без этого Россия и впредь будет отставать в развитии всей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.