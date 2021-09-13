Эксперты заявили о необходимости введения норматива утилизации уже в 2022 году

Не так давно с инициативой отложить проведение реформы по утилизации товаров и упаковки их производителями выступили представители Министерства сельского хозяйства страны. В ведомстве считают необходимым вводить обязательства по утилизации постепенно, до 2025 года. Об этом пишет kp.ru.
Множество экспертов это предложение осудили. К примеру, руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов полагает, что у предпринимателей для адаптации было достаточно времени. В России концепция Расширенной ответственности производителей (РОП) была введена еще шесть лет назад.
Исмаилов называет себя сторонником введения норматива утилизации в 100% с будущего года. Затягивать больше нельзя, ведь альтернатива экосбору существует. Здесь имеется в виду самостоятельная утилизация. Прибыль от экологического сбора станет ключевым источником вливания денег в инфраструктуру. Без этого Россия и впредь будет отставать в развитии всей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
По словам главы Российского экологического общества, установление стопроцентного норматива утилизации со следующего года не станет причиной резкого повышения цен. Рашид Исмаилов предостерег организации, пытающиеся играть на блокировке принятия закона, от спекуляций на указанную тему.
Председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов разделяет мнение Исмаилова. Он уверен, что введение норматива менее 100%-ного показателя является неполной мерой.
Тезисы, обозначенные в обращении Минсельхоза России, через призму переноса сроков введения Расширенной ответственности производителей и смены отдельных основных параметров концепции не выдерживают никакой критики. Появление норматива менее 100%-ного показателя — половинчатая мера, подчеркнул Неверов.
Глава РЭО Денис Буцаев сравнил постепенный переход к стопроцентному нормативу утилизации до 2025 года с предложением перенести реализацию концепции РОП на соответствующий год.
Настоящая стоимость стопроцентной утилизации не способна сильно поднять цену конечного товара. Бизнес-ассоциации помогают «загрязнителям» экономить на уплате экосбора путем занижения во время конкурентных процедур цен на услуги по утилизации, подытожил Буцаев.