Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге

Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге
Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1MI
Элитная квартира осужденного за мошенничество замминистра Михаила Шилиманова продана с торгов в Екатеринбурге за 19 миллионов рублей. Жилье располагается в клубном жилом доме «Тихвин», недвижимость реализована в счет погашения долгов экс-чиновника.

В торгах участвовали 7 желающих приобрести министерскую квартиру, начальная цена составляла 15 миллионов рублей. Окончательная стоимость недвижимости, по итогам торгов, составила 19,3 миллиона, сообщает Ура.ру.

Квартиру в элитном комплексе «Тихвин» приобрел екатеринбургский бизнесмен. Ранее родственники осужденного чиновника пытались исключить данное жилье из конкурсной массы, но судом им в этом было отказано.

Напомним, чиновник Михаил Шилиманов осужден на 9 лет строгого режима за мошенничество и коррупционные действия.

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Екатеринбург
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