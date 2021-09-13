Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров

Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров
Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров
Сегодня, 20:15ОбществоФото: 1MI
В дни выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября, пожилые люди в связи с Днем пенсионера имеют возможность получить подарочные карты в Нижнем Тагиле. На них будет зачислена сумма, которую можно потратить в одной из торговых сетей.

Данная подарочная карта будет выдаваться тагильским пенсионерам либо на своем избирательном участке, либо дома — в том случае, если избиратель принимает решение отдать свой голос, не выходя из дома. Как стало известно, получить карту могут жители следующего возраста:

  • мужчины, которые достигли возраста 62 лет, то есть родившиеся не позднее 31 декабря 1959 года;
  • женщины, которые достигли возраста 57 лет, то есть родившиеся не позднее 31 декабря 1964 года.

В том случае, если гражданин не может посетить участок, он имеет возможность оформить заявку для голосования на дому. Для этого необходимо позвонить на свой избирательный участок и назначить время встречи с уполномоченными лицами. Оставить заявку можно до 19 сентября 14.00.

Председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова отметила, что пенсионерам стоит отдавать свой голос именно на дому. Также это относится к тем тагильчанам, которые попадают в группу риска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что на территории Нижнего Тагила будут функционировать 158 избирательных участков.

Напомним, по инициативе правительства Свердловской области, общественных организаций и местного бизнес-сообщества, пенсионерам региона в день выборов будут вручаться подарочные карты на покупки в сети магазинов «Пятерочка» номиналом 150 рублей. Организатором акции выступило региональное Министерство социальной политики.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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