В честь 300-летия Нижнего Тагила новые объекты стрит-арта украсят улицы города

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила город украсят новые объекты стрит-арта, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
О расширении географии челленджа уже ведутся переговоры.
Мы ведём переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города, заявила во время пресс-тура министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Напомним, в 2022 году Нижний Тагил будет праздновать свой трёхсотлетний юбилей.