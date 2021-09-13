За угрозу взорвать гранату из-за жены екатеринбуржцу грозит до двух лет колонии

Жителю Екатеринбурга грозит до двух лет лишения свободы за то, что он закрылся в своей квартире на улице Союзная вместе с гранатой и угрожал, что взорвет ее, если к нему не вернется жена.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством», а также два административных дела: «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественном месте в нетрезвом виде», сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка Валерия Горелых. Поскольку мужчина решил сотрудничать со следствием, было решено оставить его под подпиской о невыезде. Как стало известно позднее, ручная граната оказалась муляжом. В процессе операции из жилого дома пришлось эвакуировать 50 человек. Уралец уже принес свои извинения за доставленные неудобства. Также на месте происшествия работали 27 полицейских и сотрудники Росгвардии. На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В дежурной части он заявил, что не простит жену за то, что она ушла после ссоры. Теперь уральцу грозит до двух лет колонии, а по административным протоколам — до 15 суток ареста, либо штраф до 1,5 тысячи рублей. Напомним, ранее мужчина рассказал, что его супруга решила уйти. В ответ на это мужчина сказал, что если она обратится за помощью в полицию, то последствия будут печальными. Однако женщина все равно сообщила о происшествии правоохранителям. Екатеринбуржец поссорился с женой и забаррикадировался в квартире с гранатой

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