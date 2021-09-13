За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму

За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму
За взятку 7,5 миллиона фигурант дела генерала Трифонова отправится на 5 лет в тюрьму
Сегодня, 11:20ОбществоФото: 1MI
Бывший зампреда екатеринбургского банка Олег Коноплев приговорен к лишению свободы за взятку. Суд признал мужчину виновным в даче взятки в 7,5 миллиона рублей бывшему начальнику УВД Екатеринбурга генералу Трифонову.

5 лет колонии проведет осужденный банкир за дачу взятки генералу Трифонову, сообщает Ура.ру.

Преступление было совершено в 2015 году, когда через подчиненного генерала полиции Игоря Трифонова, осужденный Олег Коноплев дал взятку за возбуждение незаконного уголовного дела, связанного с банковским кредитом.

Суд учел благотворительскую деятельность осужденного и тот факт, что мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, снизив срок наказания до минимума.

Напомним, в середине января 2021 года силовики провели обыск в уральском банке в рамках уголовного дела о взятке генералу Трифонову, которую тот получил от банкира.

Сюжеты:
Екатеринбург
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