Жители двух уральских поселков заявили о закрытии единственного сельского магазина

Сам магазин располагается в поселке Красногвардейский, но жители соседнего села Крутой также пользовались им, сообщает Ура.ру.
Всего в двух поселках Березовского городского округа проживает около 200 человек, часть из них составляют дети и пенсионеры. Владельцы торговой точки отказались комментировать причины закрытия торговой точки. Магазин сейчас распродает остатки товара.
Напомним, в середине июля 2021 года стало известно о решении руководства торговой сети «Магнит» о закрытии нескольких «Мегамартов» в Екатеринбурге и Свердловской области.