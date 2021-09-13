Жители многоэтажки в Екатеринбурге жалуются на отсутствие отопления из-за ремонта

Жители многоэтажки в Екатеринбурге жалуются на отсутствие отопления из-за ремонта
Жители многоэтажки в Екатеринбурге жалуются на отсутствие отопления из-за ремонта
Сегодня, 13:04ОбществоФото: 1MI
Затянувшийся капитальный ремонт жилого дома на улице Шейнкмана, д. 30 в Екатеринбурге привел к тому, что энергетики не могут подключить дом к отоплению.

На 13 сентября 2021 года многоэтажный дом по улице Шейнкмана, д. 30 не подключен к системе центрального отопления из-за ремонта, который идет с лета текущего года, сообщает Ура.ру.

В доме проживают семьи с детьми, пенсионеры. Со слов жильцов дома, руководство управляющей компании, проводящей ремонт, о точных сроках его окончания и подключения к отоплению не сообщает.

Жители дома написали обращения в надзорные органы и приемную губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пока никакой реакции от властей нет.

Напомним, в начале сентября 2021 года стало известно о неготовности почти половины жилых домов Екатеринбурга к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
отопительный сезонкапитальный ремонтотоплениехолодабатареиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы