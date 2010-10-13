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Александр Мишарин попросил жителей области с ответственностью подойти к переписи населения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Мишарин попросил жителей области с ответственностью подойти к переписи населения

13 октября 2010, 16:51ОбществоАнка
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