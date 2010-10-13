Александр Мишарин попросил жителей области с ответственностью подойти к переписи населения
Завтра стартует всероссийская перепись населения.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин призвал жителей Среднего Урала принять участие во Всероссийской переписи населения 2010, внимательно и доброжелательно принять переписчика и ответить на все вопросы переписного листа.
«Именно данные, полученные в результате переписи, служат основанием для определения стратегических планов и направления социально-экономического развития государства. Так, итоги Всероссийской переписи населения 2002 года использовались при разработке успешно реализуемых все последние годы приоритетных национальных проектов в агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и образовании и ряда других важнейших социальных программ. Именно результаты переписи дают наиболее полное представление о том, сколько необходимо школ, детских садов, поликлиник и фельдшерских пунктов, сколько предстоит построить новых домов, создать новых рабочих мест» , - сказал Александр Мишарин.
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