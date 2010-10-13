Чиновник, заставлявший школьников целовать его ногу, избежал уголовного дела
Управление Следственного комитета по Башкирии не нашло состава преступления в действиях чиновника, который заставлял школьников целовать свой ботинок. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.
Уголовное дело в отношении бывшего главы Ермекеевского района БашкирииДифгата Хантимерова возбуждено не будет. Следователи утверждают, чтоопросили предполагаемых потерпевших, и те не выразили обиды. Родителишкольников также не стали обращаться с жалобами в правоохранительныеорганы.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Лилия Гумероварассказала журналистам, что Хантимеров извинился перед детьми, и онипростили его.
В мае 2010 года в интернете появилась видеозапись, на которой видно, какХантимеров посещает школьный спортивный зал. Когда мальчики отжимались,чиновник подставлял им под лица свой ботинок, требуя целовать его.Таким образом Хантимеров, по его словам, добивался правильной техникиотжиманий.
Известность запись приобрела лишь осенью 2010 года. Личность Хантимеровабыла установлена. Глава республики Башкирия Рустэм Хамитов уволилфигуранта скандала с поста главы Ермекеевского района.
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