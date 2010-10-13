Электронную очередь в детские сады испытает на себе Нижний Тагил

В проекте будут задействованы все школы и детские сады Нижнего Тагила, а именно 131 садик и 65 школ. Уже в декабре в тестовом режиме будет работать электронная очередь в образовательные учреждения. К примеру, для детских садов можно будет отслеживать число детей в очереди, формировать списки льготников, автоматизировать процесс перевода детей из одного дошкольного учреждения в другое, осуществлять поиск близлежащих к месту проживания ребенка детских садов.

Информация об образовательных учреждениях станет доступна тагильчанам в Интернете. К тому же, родителям при оформлении ребёнка в школу или в садик не придётся бегать по инстанциям, достаточно будет лишь заполнить электронное заявление, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель начальника нижнетагильского управления образования Татьяна Удинцева.

Обкатывать проект будут до конца 2011 года. А сейчас ведётся подготовка к запуску. Для начала, нужно обеспечить школы и садики широкополосным доступом в Интернет, установить на компьютеры специальное программное обеспечение, которое разрабатывают в правительстве региона.