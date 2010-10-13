Индия вышла на первое место в рейтинге стран - распространителей спама
13 октября 2010, 16:08ОбществоАнка
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В сентябре с территории этой страны было разослано почти 7% незаконных рекламных писем.
Второе место заняли США с показателем более 6%. Третье - Бразилия чуть менее 6%, обогнавшая Вьетнам и Великобританию. Россия в этом списке занимает шестое место с 5%.
В рейтинге наиболее популярных у спамеров тематик на первом месте оказалась реклама медицинских товаров и услуг 25,5%. Второе и третье место поделили две темы - "Реплики элитных товаров" и "Образование".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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