Каждый третий нормативный акт в Нижнем Тагиле содержит положения, способствующие появлению коррупции
13 октября 2010, 17:18ОбществоАнка
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Как сообщает пресс-служба муниципалитета, к такому выводу пришли депутаты нижнетагильской Думы, проводившие антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов.
Как доложил на Совете по противодействию коррупции начальник юридического отдела аппарата Нижнетагильской городской Думы Михаил Воронин, такая работа ведется с марта 2009 года, когда вышел федеральный закон об антикоррупционной экспертизе.
За это время Думой проведено 315 экспертиз самих нормативных документов и их проектов, треть из них содержали положения, способствующие проявлению коррупции. В основном, это отсутствие сроков исполнения поручений, либо несоответствие федеральным и областным законам в части распределения полномочий. Решено, что проводить экспертизу эффективнее на стадии подготовки документов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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