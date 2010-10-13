Каждый третий нормативный акт в Нижнем Тагиле содержит положения, способствующие появлению коррупции

Как доложил на Совете по противодействию коррупции начальник юридического отдела аппарата Нижнетагильской городской Думы Михаил Воронин, такая работа ведется с марта 2009 года, когда вышел федеральный закон об антикоррупционной экспертизе.

За это время Думой проведено 315 экспертиз самих нормативных документов и их проектов, треть из них содержали положения, способствующие проявлению коррупции. В основном, это отсутствие сроков исполнения поручений, либо несоответствие федеральным и областным законам в части распределения полномочий. Решено, что проводить экспертизу эффективнее на стадии подготовки документов.