Константин Новосёлов сделает доклад на Rusnanotech 2010
13 октября 2010, 16:56ОбществоАнка
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Лауреат Нобелевской премии в области физики, уроженец Нижнего Тагила Константин Новоселов выступит с докладом «Графен и его химические производные» на конференции «Наноматериалы».
Она состоится в первый день Третьего Международного форума по нанотехнологиям 1 ноября, сообщает пресс-служба «Роснано». На площадках конгрессных мероприятий будут выступать ведущие мировые ученые и предприниматели, работающие в области нанотехнологий, пройдут дискуссии о перспективных исследованиях в этой области и путях их коммерциализации, привлечения инвестиций и формирования спроса на нанотехнологическую продукцию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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