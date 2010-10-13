Константин Новосёлов сделает доклад на Rusnanotech 2010

Она состоится в первый день Третьего Международного форума по нанотехнологиям 1 ноября, сообщает пресс-служба «Роснано». На площадках конгрессных мероприятий будут выступать ведущие мировые ученые и предприниматели, работающие в области нанотехнологий, пройдут дискуссии о перспективных исследованиях в этой области и путях их коммерциализации, привлечения инвестиций и формирования спроса на нанотехнологическую продукцию.