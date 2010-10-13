На НТМК осваивают производство колес для скоростных электровозов

Новый локомотив предназначен для пассажирских и скоростных поездов на магистралях Европейской части России. По словам главного прокатчика НТМК Владимира Степанова, диаметр колес для скоростного электровоза увеличен до - 1250 мм.

Ранее на НТМК производили колеса с максимальным диаметром 1058 мм. Освоение технологии ведется на новой прессо-прокатной линии колесобандажного цеха. Как отмечает департамент по связям со СМИ Евраза, планируется, что первые образцы локомотивных колес будут прокатаны в цехе не позднее декабря.