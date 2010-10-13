Налогоплательщикам в Нижнем Тагиле расскажут о некоторых изменениях в Налоговом Кодексе
13 октября 2010, 17:07ОбществоАнка
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Нижнетагильская налоговая инспекция завтра, 14 октября, приглашает на бесплатный семинар городские организации и индивидуальных предпринимателей на семинар по теме: «Изменение, внесенные в Налоговый Кодекс РФ Федеральными законами №229 и №207».
Семинар состоится в здании инспекции по адресу: улица Ломоносова, 4. Начало в 14 часов.
За подробной информацией можно обратиться по телефону 49-59-28.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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