Пострадавшие от пожаров российские леса восстановят только к 2013 году
13 октября 2010, 16:29ОбществоАнка
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Глава Рослесхоза Виктор Масляков сообщил, что российские леса, пострадавшие этим летом от пожаров, будут восстановлены к концу лета 2013 года.
Для этого в течение 3 лет предстоит засаживать площади примерно по 580 тысяч гектаров, что в три раза превышает стандартный ежегодный план, пишет «Город ФМ». Глава ведомства напомнил, что ситуация поставлена на особый контроль правительства. «В первую очередь необходимо восстановить социально значимые леса, прилегающие непосредственно к населенным пунктам, объектам экономики и транспорта», - пояснил он.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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