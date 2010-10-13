Пострадавшие от пожаров российские леса восстановят только к 2013 году

Для этого в течение 3 лет предстоит засаживать площади примерно по 580 тысяч гектаров, что в три раза превышает стандартный ежегодный план, пишет «Город ФМ». Глава ведомства напомнил, что ситуация поставлена на особый контроль правительства. «В первую очередь необходимо восстановить социально значимые леса, прилегающие непосредственно к населенным пунктам, объектам экономики и транспорта», - пояснил он.