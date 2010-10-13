Соблюдение ПДД на пешеходных переходах позволит избежать большей части ДТП

Как следует из объяснений водителя, пешеход вышла из-за остановившейсяперед пешеходным переходом автомашины, и он не успел принять меры кпредотвращению наезда.

Согласно пункта 14.2 ПДД, «Если перед пешеходным переходом остановилосьилизамедлило движение транспортное средство, то водители другихтранспортныхсредств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишьубедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов».

ГИБДД также рекомендует водителям снижать скорость при подъезде кпешеходным переходам, перекресткам и образовательным учреждениям, атакже в тех местах, где установлены знаки «Дети». Это позволит избежатьбольшей части дорожно-транспортных происшествий.

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