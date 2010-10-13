Стадо коров отбилось от голодного медведя

Свидетелем происшествия стал местный фотограф, который запечатлел инцидент. Он рассказал, что молодой медведь долго бродил по пастбищу и словно не мог понять, что нужно делать. Одна из коров увидела медведя, подбежала к нему и принялась отгонять его от стада. К ней присоединились несколько других коров, которые начали бодать и топтать медведя.