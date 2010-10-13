Стадо коров отбилось от голодного медведя
13 октября 2010, 16:04ОбществоАнка
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В канадской провинции Британская Колумбия стаду коров удалось отбиться от черного медведя, пытавшегося напасть на теленка, пишет The Daily Mail.
Свидетелем происшествия стал местный фотограф, который запечатлел инцидент. Он рассказал, что молодой медведь долго бродил по пастбищу и словно не мог понять, что нужно делать. Одна из коров увидела медведя, подбежала к нему и принялась отгонять его от стада. К ней присоединились несколько других коров, которые начали бодать и топтать медведя.
В результате схватки, длившейся около пяти минут, медведь получил несколько различных травм. По предположению Уэйна Рэя, коровы сломали ему ребра и нанесли повреждения внутренних органов. После столкновения с коровами черный медведь покинул пастбище.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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