Свердловская область начинает модернизацию всего транспортного комплекса
13 октября 2010, 16:35ОбществоАнка
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Эту системную задачу призвана решить программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области», утвержденная кабинетом министров.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, в течение ближайших шести лет на повышение качества транспортного обслуживания населения, увеличение протяженности и повышение качества автомобильных дорог и развитие транспортно-логистической системы региона планируется направить 62 миллиарда рублей, в том числе 46 миллиардов — из областного бюджета.
Как пишет «Джаст Медиа», это самая финансово-емкая программа Среднего Урала, она призвана решить те проблемы, которые накапливались в регионе десятилетиями
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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