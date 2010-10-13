Свердловская область начинает модернизацию всего транспортного комплекса

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, в течение ближайших шести лет на повышение качества транспортного обслуживания населения, увеличение протяженности и повышение качества автомобильных дорог и развитие транспортно-логистической системы региона планируется направить 62 миллиарда рублей, в том числе 46 миллиардов — из областного бюджета.