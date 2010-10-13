Свердловские власти одобрили реорганизацию девяти госпредприятий
13 октября 2010, 16:40ОбществоАнка
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Такой объем заложен в, утвержденной правительством области, программе управления госимуществом на 2011 год.
«Согласно документу в следующем году планируется преобразовать в открытые акционерные общества со 100%-ым участием Свердловской области, девять государственных предприятий, в том числе Птицефабрику «Рефтинская», Ирбитский молочный завод, совхоз «Сухоложский» и совхоз «Шумихинский», - сообщает министерство управления государственным имуществомю До конца текущего года программа управления будет направлена для одобрения депутатам областного парламента.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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