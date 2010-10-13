Тагильчане собирают средства на помощь дому малютки

Самым необходимым их обеспечивает государство. Но, к примеру, очень нужна такая мелочь, как постельное бельё. Собрать деньги на него решили активисты всероссийского проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле.

Этот проект задумывался как попытка оказать помощь всем, кто в ней нуждается – старикам, детям, больным. Так, волонтёры нижнетагильского отделения проводили акции помощи ветеранам, организовали для приютских детей поход на концерт в филармонию. Сейчас их цель – сделать сны малышей из дома малютки более яркими и добрыми. Для этого нужно заказать постельное бельё – для детских кроваток нужны комплекты нестандартных размеров. Один комплект стоит 260 рублей. Чтобы обеспечить простынками, наволочками и пододеяльниками всех малышей, нужно около 11-ти тысяч рублей.