Тагильские мастера отправятся на первый фестиваль художественного текстиля
13 октября 2010, 17:22ОбществоАнка
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Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге с 15-го по 17-е октября.
По замыслу организаторов – музейного центра народного творчества «Гамаюн», фестиваль «Тагильские ремесла» должен привлечь внимание к разнообразию видов художественного текстиля и представить современные направления в этом виде декоративно-прикладного искусства.
На фестиваль приедут мастера из многих городов России, в том числе и из Нижнего Тагила. Так, на дефиле 16-го октября коллецию женских костюмов в технике аппликации на драпе представит тагильская искусница Лариса Голубецкая.
На мастер-классах фестиваля секретами своего искусства поделятся ведущие мастера по пэчворку, ткачеству, гобелену, вышивке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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