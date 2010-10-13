Тагильские мастера отправятся на первый фестиваль художественного текстиля

По замыслу организаторов – музейного центра народного творчества «Гамаюн», фестиваль «Тагильские ремесла» должен привлечь внимание к разнообразию видов художественного текстиля и представить современные направления в этом виде декоративно-прикладного искусства.

На фестиваль приедут мастера из многих городов России, в том числе и из Нижнего Тагила. Так, на дефиле 16-го октября коллецию женских костюмов в технике аппликации на драпе представит тагильская искусница Лариса Голубецкая.