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Тагильские мастера отправятся на первый фестиваль художественного текстиля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские мастера отправятся на первый фестиваль художественного текстиля

13 октября 2010, 17:22ОбществоАнка
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