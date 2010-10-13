Уралец обжалует отмену «разрешенных» промилле

По мнению Воропаева, Указ Дмитрия Медведева не соответствует Венской конвенции о безопасности дорожного движения и грубо нарушает Конституцию России. Она, к слову, прямо указывает, что в случае конфликта международных и государственных нормативных актов, верховенство остается за первыми.

Опыты Всемирной организации здравоохранения показали, что нормы, рекомендованные Венской конвенцией (0,5 промилле спирта на литр крови или 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха) не влияют на координацию, моторику и внимание водителя.

Юристы убеждены, что технически оспорить указ Дмитрия Медведева можно. Другой вопрос — насколько это реально?. «Я не помню ни одного случая, чтобы кому-то действительно удавалось оспорить нормативный акт такого уровня. Поэтому, говоря о перспективах дела, могу сказать: как юрист я верю в успех, а как гражданин, почему-то, нет», — говорит член Свердловского отделения Ассоциации юристов России Алексей Захаров.