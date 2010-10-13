В дом Пэрис Хилтон опять попытались проникнуть

Мужчина, имя которого пока не называется, во вторник, 12 октября, въехал на велосипеде на придомовую территорию и стал настойчиво стучать в двери особняка Хилтон. Незваный гость, как сообщается, также подрался с сотрудником службы охраны, после чего был задержан прибывшей полицией. Человеку, пытавшемуся прорваться в дом Хилтон, грозят обвинения в нападении на охранника. Была ли сама Пэрис Хилтон дома в момент происшествия, пока неизвестно. За последнее время это уже вторая попытка незаконного проникновения в дом Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе.