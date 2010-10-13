В ДТП погиб водитель, не пристегнутый ремнем безопасности

В результате ДТП водитель получил смертельную травму, пассажиравтомашины получил травму. Пассажир, мужчина 1982 года рождения, послеоказания мед. помощи бригадой СМП с диагнозом ушиб грудной клетки,перелом ребер доставлен в 3 травм. пункт.

Как следует из объяснений пассажира, водитель на момент ДТП неиспользовал ременьбезопасности, в результате чего буквально «вылетел» из автомашины на20-30метров и получил смертельную травму.

ГИБДД рекомендует водителям и пассажирам использовать ремнибезопасности, при перевозке детей пользоваться детскими удерживающимиустройствами (не обязательно креслом,существует много более дешевых устройств, позволяющих адаптироватьштатныйремень под ребенка в ценовой категории порядка400 рублей).

Данные меры позволят сохранить жизнь вам и вашим близким.

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