В ДТП погиб водитель, не пристегнутый ремнем безопасности
11 октября в 7:50 водитель автомашины ДЭУ-НЕКСИЯ 1985 года рождения, следуя по автодороге Н.Павловск – Алапаевск со стороны п. Новоасбест в сторону с. Петрокаменское, на 29 км. допустил съезд с автодороги и опрокидывание.
В результате ДТП водитель получил смертельную травму, пассажиравтомашины получил травму. Пассажир, мужчина 1982 года рождения, послеоказания мед. помощи бригадой СМП с диагнозом ушиб грудной клетки,перелом ребер доставлен в 3 травм. пункт.
Как следует из объяснений пассажира, водитель на момент ДТП неиспользовал ременьбезопасности, в результате чего буквально «вылетел» из автомашины на20-30метров и получил смертельную травму.
ГИБДД рекомендует водителям и пассажирам использовать ремнибезопасности, при перевозке детей пользоваться детскими удерживающимиустройствами (не обязательно креслом,существует много более дешевых устройств, позволяющих адаптироватьштатныйремень под ребенка в ценовой категории порядка400 рублей).
Данные меры позволят сохранить жизнь вам и вашим близким.
Информация предоставлена
Отделением пропаганды ОГИБДД УВД г. Н. Тагила