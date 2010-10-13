В седьмой раз парикмахеры Нижнего Тагила сразятся за звание лучшего
13 октября 2010, 17:00ОбществоАнка
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26 ноября состоится VII Открытый Фестиваль по парикмахерскому искусству, моделированию и дизайну ногтей «Золотой локон-2010».
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» планируется, что в фестивале примут участие около 90 парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса и модельеров Нижнего Тагила.
Лучших в парикмахерском искусстве, моделировании и дизайне ногтей определят по 10-ти номинациям. На фестивале мастера индустрии красоты смогут обменяться опытом и познакомиться с новыми технологиями. Для них проведут мастер-классы, презентации и консультации по подготовке причесок от специалистов ведущих фирм индустрии красоты.
Планируется проведение выставки-салона «Во власти красоты» и ярмарки вакансий для специалистов парикмахерского искусства и декоративной косметики.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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