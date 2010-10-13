В седьмой раз парикмахеры Нижнего Тагила сразятся за звание лучшего

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» планируется, что в фестивале примут участие около 90 парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса и модельеров Нижнего Тагила.

Лучших в парикмахерском искусстве, моделировании и дизайне ногтей определят по 10-ти номинациям. На фестивале мастера индустрии красоты смогут обменяться опытом и познакомиться с новыми технологиями. Для них проведут мастер-классы, презентации и консультации по подготовке причесок от специалистов ведущих фирм индустрии красоты.