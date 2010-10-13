В Японии поймали терроризировавшую людей макаку

Животное нападало на людей в нескольких городках у подножия горы Фудзи в префектуре Сидзуока. Утром в воскресенье, 10 октября, обезьяну заметила на своем балконе одна из местных жительниц. Она впустила животное внутрь, после чего заперла макаку в комнате. Обезьяна забралась в платяной шкаф, откуда прибывшая на место полиция смогла достать ее только с помощью слезоточивого газа.

В начале сентября полиции пришлось объявить спецоперацию по поимке стаи агрессивных макак. В ней участвовали несколько сотен местных полицейских. Местные власти не предполагали, что все нападения совершила одна обезьяна.Местная жительница, в доме которой поймали животное, получит награду в 200 тысяч йен (около 2,5 тысячи долларов). О том, какая судьба ожидает задиристую макаку, не сообщается.