Жареная курица стала причиной нападения на охотника

Охотник сидел в засаде на специальном помосте на дереве, и увидел лезущих к нему трех молодых черных медведей. Выстрелами ему удалось отогнать двоих зверей, а третий забрался на помост и расцарапал Фортуну бедро. По мнению представителя департамента природных ресурсов штата Мичиган, медвежат мог привлечь исходивший от человека запах жареной курицы, так как мужчина отправился на охоту прямиком с семейного пикника.