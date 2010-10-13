Жареная курица стала причиной нападения на охотника
13 октября 2010, 15:59ОбществоАнка
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На севере штата Мичиган 21-летний Чад Форчьюн во время охоты на оленей подвергся нападению семейства черных медведей, сообщает The Detroit News.
Охотник сидел в засаде на специальном помосте на дереве, и увидел лезущих к нему трех молодых черных медведей. Выстрелами ему удалось отогнать двоих зверей, а третий забрался на помост и расцарапал Фортуну бедро. По мнению представителя департамента природных ресурсов штата Мичиган, медвежат мог привлечь исходивший от человека запах жареной курицы, так как мужчина отправился на охоту прямиком с семейного пикника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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