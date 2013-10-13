В «Чикен Хауз» вкусно всё! В этом убедятся победители фотоконкурса на TagilCity.ru (ФОТО)
На городском портале TagilCity.ru совсем недавно завершился фотоконкурс, проводимый совместно с семейным кафе «Чикен Хауз». Самые активные тагильчане приняли участие в этом веселом фото-состязании.
«В Чикен Хауз вскусно всё»! - с таким девизом наши участники публиковали свои фотографии. Напомним, главным условием фотоконкурса являлись фотоснимки, сделанные с продукцией семейного кафе. Кто-то запечатлел себя прямо в зале заведения, кто-то фотографировался «на вынос». В любом случае, голосование и спонсор определили победителей.
Вот имена тех, кто победил по голосам:
И тех, кто победил по решению спонсора:
- №11 - Татьяна
- №3 - Данил
- №6 - Олеся
- №4 - Тимофей
- №14 – Катюшка
Все участники, от мала до велика, в голос заявляли, что пока не определились с тем, что закажут в семейном кафе, однако все убеждены в том, что это будет замечательное времяпрепровождение. Напомним, наши победители получили сертификаты на 1 000 рублей в «Чикен Хауз». Кстати, среди нынешних участников в редакцию TagilCity.ru приходили и те, кто уже однажды побеждал в фотоконкурсах на нашем портале. Но есть и те (в частности девушки), кто участвует в новом фотоконкурсе «Осенняя фантазия от Textile96.ru», который уже через неделю подойдет к концу!
От души поздравляем победителей!
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