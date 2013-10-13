В «Чикен Хауз» вкусно всё! В этом убедятся победители фотоконкурса на TagilCity.ru (ФОТО)

Все участники, от мала до велика, в голос заявляли, что пока не определились с тем, что закажут в семейном кафе, однако все убеждены в том, что это будет замечательное времяпрепровождение. Напомним, наши победители получили сертификаты на 1 000 рублей в «Чикен Хауз». Кстати, среди нынешних участников в редакцию TagilCity.ru приходили и те, кто уже однажды побеждал в фотоконкурсах на нашем портале. Но есть и те (в частности девушки), кто участвует в новом фотоконкурсе «Осенняя фантазия от Textile96.ru», который уже через неделю подойдет к концу!