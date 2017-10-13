Тагильчанин может получить 5 лет колонии за мат и избиение полицейского (ФОТО)

Пригородный суд Нижнего Тагила провел первое рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в оскорблении и избиении сотрудника полиции.

В июле 2017 года в коллективном саду возле станции «Анатольская» случилась ссора между местными жителями. Чтобы ликвидировать инцидент, на место был отправлен наряд полиции.



Один из участвующих в конфликте, заметив мужчин в форме, принялся нецензурно выражаться в их сторону. Затем он нанес одному из них несколько ударов по спине и один в область уха.





Как сообщает МУ МВД «Нижнетагильское», полицейские возбудили уголовное дело за применение насильственных действий к представителю власти. 47-летнему нарушителю может быть вынесено наказание в виде 5 лет колонии. Второе судебное заседание назначено на ноябрь 2017 года.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»